Benito | El Chiringuito | ' Rabiot firmerà con la Juventus a luglio'

(Di venerdì 21 giugno 2019) Per laè ufficialmente iniziata l'era di Maurizio Sarri, e adesso per il tecnico e la società è giunto il momento di rinforzare la rosa. Le strategie di mercato sembrano essere piuttosto chiare: va migliorato il centrocampo. In tal senso, sembra proprio che la società torinese abbia mosso dei passi importanti nei confronti di Adrien. Il francese piace ai bianconeri, come ha confermato ieri Fabio Paratici durante la conferenza di presentazione del nuovo allenatore. Del resto, pare che il giocatore del PSG sia davvero molto vicino alla Juve, e in Spagna sono certi del fatto che il centrocampista giocherà con la maglia della "Vecchia Signora" nella prossima stagione....

