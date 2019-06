Torino, mamma investe la figlia con l'auto in cortile: morta bimba di un anno

(Di giovedì 20 giugno 2019) La tragedia a Villarbasse, in provincia di, dove la piccola era corsa incontro alla madre per salutarla. L'impatto è stato fatale. Immane tragedia in provincia di, a Villarbasse. Qui, unaha investito e ucciso landola con l'neldi casa. La piccola aveva appena undi età.Secondo una prima ricostruzione, pare che lafosse corsa incontro alla madre per salutarla. La donna non si è accorta di niente e facendo manovra, in retromarcia, l'ha tirata sotto con la macchina. Un'incidente atroce, crudele ele. L'infante sarebbe scappata al controllo della nonna, mettendosi alla rincorsa, appunto, del genitore.I carabinieri stcercando di ricostruire l'esatta dinamica. Inutili i tentativi di rianimazione de personale medico e sanitario dell’ambulanza del 118 accorsa sul luogo del dramma: non sono riusciti a salvarle la vita.