Le madri del sabato non potranno più manifestare a Istanbul Dei loro figli

Real madrid - presentato Mendy : “Un onore essere qui - nel club più grande del mondo” : Dopo Jovic, Hazard e Rodrygo, il Real Madrid ha presentato anche Ferland Mendy, terzino sinistro arrivato dal Lione per 48 milioni. Mendy ha firmato un contratto fino al 2025. Introdotto come sempre dal presidente Florentino Perez: “Caro Ferland, hai scelto il Real Madrid e diventa la tua grande sfida. Altri grandi club ti volevano ma desideravi venire qui, con l’obiettivo di continuare a crescere”, Mendy ha rilasciato le ...

Caterina Balivo sarà madrina del Pride di Milano : scatta la polemica : Pride Milano 2019, Caterina Balivo madrina: la scelta non piace Sabato 29 Giugno ci sarà il Gay Pride di Milano. E la madrina scelta dagli organizzatori è stata Caterina Balivo. Una scelta che non ha convinto molti gay sui social, i quali non hanno dimenticato alcune sue passate dichiarazioni davvero fuori posto nei confronti del mondo LGBT. Cosa ha detto? Due anni fa, commentando su instagram la performance di Ricky Martin a Sanremo, ha ...

Caterina Balivo madrina del Pride di Milano 2019 - è polemica social : Il prossimo 29 giugno le strade di Milano si tingeranno dei colori dell'arcobaleno. Sta per avvicinarsi, infatti, il giorno in cui il capoluogo meneghino ospiterà la parata del Pride, che quest'anno offrirà l'occasione alla città di celebrare il cinquantesimo anniversario dei moti rivoluzionari di Stonewall e di rendere giustizia a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita in nome dell'uguaglianza sociale e della ricchezza delle ...

James Rodriguez-Napoli - AS : “C’è l’apertura del Real madrid! L’agente ha l’accordo col club azzurro…! : James Rodriguez, il Napoli ha trovato l’accordo con l’agente del calciatore. Ci sono buone notizie sulla trattativa James Rodriguez, pare si sia addivenuti ad un’intesa di massima con l’agente del giocatore già da tre settimane. A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di AS ecco quanto ha dichiarato riguardo la trattativa James ...

Anticipazioni del 23 giugno Lontano da te : Massimo e Candela ostacolano le relazioni delle madri : Dal 9 giugno su Canale 5 sta andando in onda una nuova fiction dal titolo Lontano da Te, che annovera nel suo cast come protagonista principale Megan Montaner. Il 23 giugno 2019 il pubblico appassionato potrà seguire la terza puntata di cui vi anticipiamo i momenti clou: Massimo e Candela vivono gli stessi problemi con le madri, le due donne hanno intrecciato relazioni che i due non condividono e faranno di tutto per impedire questi amori. ...

Dybala sarebbe nel mirino dell'Atletico madrid - Don Balon : 'Pronti 100 milioni' (RUMORS) : Attendiamo a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, ma la dirigenza della Juventus continua il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per la Serie A e la Champions League. Gran parte degli investimenti potrebbero passare da importanti cessioni, anche perché l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista per fine giugno dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. ...

Juventus : Demiral è bianconero - battuta la concorrenza dell'Atletico madrid (RUMORS) : Settimana decisiva per la Juventus per l'ufficializzazione del nuovo tecnico, ma il mercato dei giocatori resta uno degli argomenti principali di discussione dei media sportivi. Molti acquisti bianconeri passeranno necessariamente dall'approvazione del nuovo tecnico, ma alcune esigenze oggettive hanno portato la dirigenza a muoversi in anticipo per allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. È il caso del settore difensivo, ...

Le notizie del giorno – Le novità sulla cessione del Genoa - lo show di Commisso - il nuovo Real madrid : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. cessione Genoa – E’ derby, non solo in campo, ma anche fuori tra Sampdoria e Genoa. E’ notizia di oggi quella secondo cui, a detta de “Il Sole 24 ore“, il fondo americano York, recentemente a un passo dall’acquisto della Sampdoria, avrebbe firmato un ...

Alvaro Morata - rapina a mano armata nella casa del calciatore a madrid : Un gruppo di rapinatori armati è entrato nella villa di Alvaro Morata, a Mirasierra (Madrid), mentre in casa si trovavano la moglie Alice Campello insieme ai due gemellini Alessandro e Leonardo, che hanno meno di un anno. Il calciatore, ex attaccate della Juve, era alle Isole Far Oer con la nazionale spagnola. Secondo quanto riferisce AS, i ladri hanno rubato molti oggetti di valore per un danno economico non indifferente. Grande tensione e ...

Dalla Spagna – Atletico madrid su Hysaj - alternativa ad Arias. Può liberarsi alla metà della clausola - i dettagli : L’Atletico Madrid su Hysaj Elseid Hysaj terzino albanese del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro . Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, all’Atletico Madrid, Diego Simeone cerca un’alternativa ad Arias: nelle ultime ore sono salite le quotazioni del terzino della SSC Napoli. Come riportato da As, Hysaj può liberarsi intorno ai 25 milioni di euro, costo nettamente inferiore ai 50 milioni previsti Dalla clausola ...

Hazard è un calciatore del Real madrid : la lunga lettera d’addio al Chelsea : “Giochero’ nel Real Madrid, non e’ un segreto, era il mio sogno da bambino, fin da quando ho segnato il mio primo gol. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi mesi. Ora i club hanno raggiunto un accordo. Spero capiate la mia decisione”. Eden Hazard scrive un lungo post sui social ...

Nuove maglie Real madrid - tutto lo spettacolo delle divise per la prossima stagione [FOTO e VIDEO] : Nuove maglie Real Madrid – L’ultima stagione non è stata di certo entusiasmante in casa Real Madrid, il distacco in Liga dalla vetta è stato importante ed anche in Champions League il percorso è stato deludente. Il ritorno in panchina di Zidane rappresenta una garanzia, la dirigenza adesso è pronta ad intervenire massicciamente sul mercato per rinforzare la rosa. Nel frattempo sono state presentate le divise per la prossima ...