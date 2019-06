Kate Middleton e quello chignon adatto alle spose estive

Mamme e prova costume : i segreti di Kate Middleton - : Marina Lanzone La principessa segue una dieta sana e non ha mai rinunciato allo sport, nemmeno in gravidanza. Ma anche la perfetta Kate Middleton ha un piatto preferito, molto calorico, a cui non sa dire di no L’estate è iniziata, anche per le principesse. Kate Middleton non sarà certo spaventata dall’arrivo della bella stagione. La futura regina consorte è sempre preparata per la prova costume perché segue una dieta equilibrata, ...

William e Kate Middleton affranti - il corteo investe donna a Londra di 83 anni : è grave : Il corteo di William e Kate Middleton, duchi di Cambridge, ha investito una donna di 83 anni, ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Grande apprensione da parte dei reali, Kensington Palace ha diramato un comunicato per dimostrare vicinanza alla signora. William e Kate affranti, donna di 83 anni è grave Questa mattina Kensington Palace ha diramato un comunicato a seguito dell'incidente avvenuto tra alcune motociclette del corteo di ...

Kate Middleton e William devastati! Un uomo della scorta investe una 83enne : Kate Middleton e William sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano a Windsor per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Un uomo della loro scorta ha investito con la moto una vedova 83enne, Irene Mayor. La donna è stata ricoverata in condizioni critiche ma, come scrive il Sun, non è in pericolo di vita. Trasportata in ospedale con l’eliambulanza, le sono state riscontrate la frattura del bacino e diverse ...

Kate Middleton e il principe William in crisi - lei va in televisione e lancia un messaggio in codice al marito : C’è aria di crisi nel matrimonio tra il principe William e Kate Middleton. Dietro l’apparente famiglia perfetta si nasconderebbero malumori e tradimenti. A corte, infatti, girano voci su una presunta relazione tra l’erede al trono e l’ex modella Rose Hanbury. La Duchessa, che si dimostra sempre più insofferente, avrebbe lanciato in televisione una sorta di messaggio in codice al marito. Ospite della trasmissione per ...

C'è anche la Galanti! Kate Middleton se la ride con le cugine al Royal Ascot : Il Royal Ascot ha aperto ufficialmente i battenti in un tripudio di abiti sfarzosi e di cappellini eccentrici. Kate Middleton è stata la protagonista assoluta della giornata, stupenda e radiosa in abito celeste, la stessa nuance scelta dalla Regina Elisabetta. La Duchessa non ha lasciato per un attimo il suo William, anche lui impeccabile in tight. Grande assente, ma giustificata, Meghan Markle, ancora in maternità.-- Kate è arrivata in ...

Rose Hanbury tra William e Kate Middleton?/ Messaggio in codice della Duchessa : Rose Hanbury si insinua tra William e Kate? Secondo i tabloid britannici la vicina di casa di campagna potrebbe diventare quello che Camilla fu per Diana.

Kate Middleton osa con le trasparenze al Royal Ascot. Ma la rivelazione è la nipote di Diana : Kate Middleton è arrivata al primo giorno del Royal Ascot, sfilando in carrozza accanto a Camilla. Da quando è moglie di William, è la terza volta che Kate presenzia all’evento ippico più famoso d’Inghilterra. È molto più di una corsa di cavalli, è l’appuntamento mondano in cui le donne dell’alta società si mettono in mostra con cappelli bizzarri, a volte vere e proprie opere d’arte, e con abiti che sono un trionfo di pizzi e ...

Kate Middleton è gelosa di William in tv messaggi in codice al marito : La coppia reale Kate Middleton e il Principe William starebbe attraversando un periodo di crisi, e a fare mettere zizzania tra la coppia ci sarebbero delle voci, sempre più insistenti, di una relazione tra il Principe e la ex modella Rose Hanbury. La Duchessa Kate dimostra sempre più insofferenza e, ospite in un programma tv, lancia un messaggio in codice al marito per fargli sapere quanto sia gelosa e infelice. Kate ha partecipato alla ...

Kate Middleton gelosa di William in tv lancia dei messaggi al marito : Sembrerebbe che Kate Middleton e William ci sia aria di crisi. A fare traballare la coppia ci sarebbero delle voci, sempre più insistenti, di una relazione tra il Principe e la ex modella Rose Hanbury. La Duchessa Kate dimostra sempre più insofferenza e, ospite in un programma tv, lancia un messaggio in codice al marito per fargli sapere quanto sia gelosa e infelice. Kate ha partecipato alla trasmissione per bambini “Blue Peter”, in ...