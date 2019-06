Indagine dei Cc e Gdf su Università Telematica | 5 persone arrestate e 18 sotto accusa

Rai2 - Indagine a Catania su dichiarazioni dei cantanti neomelodici nel talk Realiti : Le dichiarazioni dei cantanti neomelodici Leonardo Zappalà e Niko Pandetta, rilasciate durante la trasmissione Realiti di Rai2, finiscono al centro di un’inchiesta della procura di Catania. Titolare del fascicolo è il procuratore aggiunto Carmelo Petralia, che ha delegato le indagini alla Polizia Postale di Catania, che dovrà acquisire i video del talk condotto da Enrico Lucci. Zappalà, presente in studio, aveva insultato i giudici Falcone ...

Pediatria - l’Indagine : “Per il 31% dei bimbi oltre 3 ore davanti al pc e alla tv” : Il 23% dei ragazzini italiani dedica meno di mezz’ora al giorno all’attività sportiva o motoria in genere, mentre ne servirebbe almeno un’ora. E’ forte, inoltre, la tendenza alla sedentarietà, con oltre il 31,6% degli intervistati che passa più di 3 ore al giorno davanti ai videogiochi o alla televisione. E questa percentuale, circa un terzo, presenta un Bmi (indice di massa corporea) maggiore rispetto agli altri intervistati. ...

Rinvenuto cadavere in piazza San Bernardo : Indagine dei Carabinieri : Roma – Il cadavere di un uomo, un italiano del 1972, e’ stato Rinvenuto questa mattina a Roma in piazza San Bernardo, non lontano da piazza della Repubblica. La presenza del corpo a terra e’ stata segnalata con una telefonata al 112. L’uomo e’ risultato essere alloggiato in un hotel e la sua camera affaccia proprio sulla piazza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che non hanno rilevato segni di violenza sul ...

Antoci - l’Antimafia Sicilia di Fava apre un’Indagine sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi : un’indagine sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. È quella aperte dalla commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana, guidata da Claudio Fava, inizia oggi le udienze per fare luce sull’agguato avvenuto il 18 maggio del 2016 in provincia di Messina. Il lavoro dell’Antimafia comincerà cone le audizioni di tre giornalisti: il primo ad essere ascoltato – alle 14 di mercoledì pomeriggio ...

Indagine dei Carabinieri a Monterotondo : 19 arresti per spaccio droga : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 19 persone (8 custodie cautelari in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 3 obblighi di firma), emessa dal gip dottor Mario Parisi del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Nello stesso contesto ...

Espone striscione "Salvini amico dei mafiosi" : la Procura di Milano apre un'Indagine : Per aver esposto fuori dalla finestra di casa lo striscione con la frase ‘Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri’, una milanese residente in zona San Siro è stata indagata per diffamazione.Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, il responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda.Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di ...

Matteo Salvini - Indagine della Corte dei Corti sui voli di Stato su "richiesta" di Repubblica : Non solo il caso Armando Siri. Non soltanto gli arresti nella "Tangentopolina" del Nord. Ora ci si mette anche Repubblica, che arma la Corte dei Conti. In seguito a un articolo pubblicato dal quotidiano, infatti, i magistrati contabili hanno aperto un "fascicolo esplorativo" sui voli di Stato usati

Palermo - cadavere crivellato di colpi trovato in un’auto : Indagine dei carabinieri : Omicidio a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Il cadavere di un uomo di cui non sono ancora state fornite le generalità è stato ritrovato dentro un’auto in via Umbria. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri di Misilmeri, allertati da una telefonata. L'articolo Palermo, cadavere crivellato di colpi trovato in un’auto: indagine dei carabinieri proviene da Il Fatto Quotidiano.