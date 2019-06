Il Solstizio d’Estate in Natura | “Pronti a salutarlo camminando nella bellezza

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Ci avviciniamo alpronti adell’Italia. Si inizierà questa sera. Ad esempio in Emilia – Romagna, saremo nel cuore del Parco dei Gessi Bolognesi per ammirare i Calanchi dell’Abbadessa. Camminare rappresenta un’occasione magnifica per muovere il corpo, è vero, ma non solo: stimola anche l’appetito! E quindi cosa c’è di meglio, dopo una tranquilla e facile passeggiata alla scoperta dei selvaggi calanchi di Monterone del Rio Calvane,suggestiva e dolce vallata del fiume Idice, e degustare tipici prodotti locali dell’Emilia – Romagna? Dunque saranno davvero numerose le escursioni notturne. Nelle Marche passeggeremo nelle campagne senigalliesi tra olio e lucciole. Entreremo in un Frantoio poi col buio cammineremo da Roncitelli a Scapezzano per ammirare lo spettacolo luminoso delle lucciole! Una splendida Italia nelle prime ore ...

