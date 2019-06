Ieri sono rimasto deluso dal tono e dalle parole di De Laurentiis

Dati infanzia - Fico : “Sette minori stranIeri su dieci in Italia sono nati qui. Garantire piena integrazione” : “Oggi, sette minori stranieri su dieci in Italia sono nati nel nostro Paese. A loro bisogna assicurare piena integrazione nella nostra società e il godimento di tutti i diritti”. Con queste parole il presidente M5s della Camera Roberto Fico ha presentato il rapporto annuale dell’Autorità garante dell’infanzia. Fino a qualche anno fa, ha spiegato Fico, “la maggioranza dei bambini figli di cittadini stranieri era nata ...

Ci sono gli esami - ma la scuola è chiusa. E i genitori chiamano i carabinIeri : sono rimasti chiusi i cancelli chiusi dell'Istituto Tullia Zevi, a Casal Palocco, quartiere residenziale della Capitale. A restare all'esterno gli studenti che questa mattina dovevano affrontare l'esame di terza media. Nella sede di largo Theodor Herzl sono intervenuti i carabinieri chiamati da alcuni genitori che si erano recati davanti alla scuola. L'esame, secondo quanto si apprende, è stato spostato al pomeriggio per "problemi tecnici" ...

Uomini e Donne - Ida Platano dimentica Riccardo GuarnIeri : "Mi sono fatta aiutare psicologicamente" : I fan della coppia Ida Platano - Riccardo Guarnieri del trono over devono rassegnarsi. In un'intervista, ad 'Uomini e Donne Magazine', la dama ha annunciato di aver preso una decisione molto importante sulla sua vita sentimentale. La donna, infatti, dopo essere ritornata in trasmissione per l'ex fidanzato, ha messo la parola fine al tira e molla delle ultime settimane: Il mio grande errore di questi mesi è stato mettere da parte mio figlio: ...

Lucia BramIeri e Gianluca Mastelli si sono lasciati : “Troppe cose successe” : Lucia Bramieri, è finita la relazione con Gianluca Mastelli: l’annuncio su Instagram Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati. La notizia non è arrivata dai salotti di Pomeriggio 5, dove si è spesso parlato di questa storia. Ad annunciare la fine della storia è stata l’ex gieffina, con un post su Instagram. Non conosciamo […] L'articolo Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati: “Troppe cose ...

Sono ingrassato troppo - ora dieta! Bobo VIeri ha problemi di linea : Christian Vieri, a quanto pare, ha problemi di linea e lui cerca di mettersi in linea per la Bobo Summer Cup che comincerà a breve. A sette mesi dalla nascita di Stella, Costanza Caracciolo è in splendida forma. Bobo Vieri invece sembra aver mangiato un bel pò, come gli fa notare Andrea Pucci in un simpatico video su Instagram.-- Si scherza, ma fino a un certo punto. L'ex calciatore è ingrassato e vuole correre ai ripari: "Peso 104 ...

Serie A - l’indagine del Cies : secondi solo a Cipro per numero di stranIeri ma gli italiani sono poco richiesti [DETTAGLI] : Uno studio del Cies, ripreso dal Corriere dello Sport, rivela un aspetto poco gratificante del calcio italiano: la Serie A esporta pochi calciatori italiani mentre il nostro campionato è pieno di stranieri. L’Italia è 26^ per numero di giocatori espatriati (144) ed è la Nazione con la media stranieri per club più alta (16,1%) dopo Cipro (17,3%). Si parla da sempre del problema della nostra Nazionale. Questo studio non fa che ...

C'è l'accordo sullo Sblocca cantIeri. Ma i tempi sono stretti : Dopo i ripetuti rinvii e lo stallo in Parlamento sui decreti Crescita e Sblocca cantieri, con il rischio che i due provvedimenti non venissero convertiti in legge, Camera e Senato spingono sull'acceleratore e si preparano a un tour de force di due-tre settimane. A rimettere in moto quasi in extremis l'iter dei due provvedimenti, fermi da giorni nelle rispettive commissioni, è l'intesa siglata oggi tra M5s e Lega sulle norme relative al Codice ...

CantIeri - Conte : ‘Modifiche Lega rischiano di creare caos’. Salvini : ‘Sono fiducioso in un accordo positivo già oggi’ : L’operazione disgelo è condotta da Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s ha preso il telefono e ha chiamato l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: è stata una “lunga e cordiale” telefonata, racconta l’Ansa. Fonti di entrambi i partiti definiscono il clima “positivo”. E così la crisi che sembrava imminente e travolgente si è trasformata all’improvviso in un cielo sereno. Se la ...

Ziliani sul Fatto : In Serie A ci sono 18 allenatori italiani e 2 stranIeri. Servirebbe più Europa : Su Il Fatto Quotidiano un’interessante analisi di Paolo Ziliani sugli allenatori della nostra Serie A e dei campionati stranieri. E’ una critica alla Scuola allenatori di Coverciano, con una proposta provocatoria: rendere obbligatorio, per i nuovi allenatori, un anno di Erasmus in giro per l’Europa. Il motivo è semplice, scrive Ziliani, e riguarda la nazionalità degli allenatori che riportano più successi. Premier ...

Canottaggio - Europei Lucerna 2019 : i CavalIeri delle Acque sono d’argento! L’Olanda vince nel quattro di coppia : Neppure i Cavalieri delle Acque riescono a regalare all’Italia una medaglia d’oro nelle specialità olimpiche agli Europei di Canottaggio di Lucerna: in Svizzera il quattro di coppia maschile composto da Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli deve accontentarsi della medaglia d’argento alle spalle dell’Olanda. Bronzo per l’equipaggio della Gran Bretagna. Gara di testa dal primo ...

Tony Arbolino Moto3 - GP Italia 2019 : “Weekend incredibile - Ieri pole e oggi vittoria : sono troppo felice” : Tony Arbolino ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale Moto3. Il centauro Italiano è riuscito a imporsi nella gara di casa e al Mugello ha conquistato il suo primo successo in carriera, grande commozione per il 18enne lombardo che al termine della gara ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Questo weekend è stato incredibile, ieri pole position e oggi vittoria. In questa gara bisognava ...

Escursioni anche con persone con disabilità mentali e motorie : “Possono essere individuati sentIeri - prati e boschi adatti che diventino accessibili” : “Escursioni con persone con disabilità mentali. Accadrà ad esempio in Emilia-Romagna. Descrivere i paesaggi a chi non può vederli. Raccontare i luoghi a chi non può ascoltare. L’Italia è un dono consegnatoci da chi ha lottato per i valori della democrazia. L’Italia è un dono eterno per la sua natura punto di incontro di ere geologiche. E allora ogni giorno abbiamo deciso di raccontare l’Italia a tutti. Ci siamo specializzati anche in questo ...