È morto Philippe Zdar dei Cassius

(Di giovedì 20 giugno 2019) Lutto nel mondo della musica: arriva da Parigi la notizia della morte di. L’artista francese, al secoloCerboneschi, èa 52 anni per un tragico incidente avvenuto la sera di mercoledì 19 giugno. Stando a quanto riportano i media francesi Philppesarebbe infatti caduto accidentalmente da una finestra ai piani alti di un palazzo parigino. La tragedia lascia attonito il mondo della musica, che molto deve a, noto musicista, dj e producer e metà del duo di musica elettronica francese, che proprio venerdì 21 giugno avrebbe pubblicato il nuovo album Dreams, da cui era stato già estratto il singolo Don’t Let Me Be. A loro, aie Boom Bass (al secolo Hubert Blanc-Francard) – si deve il famigerato “French Touch”, quel suono particolare che caratterizzava le loro produzioni, apprezzate in tutto il mondo. Il duo si era formato ...

