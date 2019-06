Dramma in Trentino, bimbo di 3 anni ucciso da un’auto a pochi passi da casa (Di giovedì 20 giugno 2019) Un bambino tre anni è stato investito e ucciso da un'auto ad Arco, in Trentino. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a pochi passi dalla casa in cui il piccolo viveva con sua famiglia. Il bambino è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove purtroppo è morto. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. (Di giovedì 20 giugno 2019) Un bambino treè stato investito eda un'auto ad Arco, in. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio adallain cui il piccolo viveva con sua famiglia. Il bambino è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove purtroppo è morto. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Dramma nel tardo pomeriggio di giovedì 20 giugno in centro ad Arco, comune nella provincia autonoma di Trento. Un bambino è stato investito e ucciso da una vettura. Il piccolo, secondo le prime informazioni trapelate, aveva appena tre anni. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 19 in via Nas ad Arco, a pochi passi dall'abitazione in cui il bambino viveva con sua famiglia. L’incidente è apparso sin da subito molto grave e, dato immediatamente l’allarme, sul posto è subito giunto l'elicottero di Trentino emergenza e un'ambulanza. Purtroppo però, nonostante il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi, la corsa all'ospedale Santa Chiara di Trento è stata inutile. Gli sforzi dei sanitari per salvare la vita del piccolo sono risultati vani e il bimbo è morto poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate.