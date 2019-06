UE | in corso il Cdm per l' assestamento del bilancio

blogo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'esecutivo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a voler evitare l'apertura della procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia, anche se nei giorni scorsi i due vicepremier sembravano tutt'altro che pronti a tutto pur di scongiurarlo.A precisarlo è stato oggi lo stesso premier dopo la colazione al Quirinale in vista della risposta che il governo dovrà dare all'Unione Europea:Questa sera sarà un Consiglio dei ministri interessante, porteremo un testo per rispondere a Bruxelles.Al breve incontro odierno al Quirinale hanno preso parte anche i ministri degli Esteri e dell'Economia, Enzo Moavero Milanesi e Giovanni Tria. Stasera, invece, ci saranno anche i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i due più difficili da convincere a rivedere le misure su cui hanno basato mesi di campagna elettorale.Conte si è limitato a precisare che il Cdm di stasera sarà ...

