Salvini sulla ladra bosniaca | “Maledetta donna | sia messa in condizione di non aver più

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Questa maledettaresti in carcere per trent’anni,indi nonpiù figli e i suoi poveri bimbi vengano dati in adozione a famiglie perbene. Punto”. Sono le parole utilizzate in un tweet dal vicepremier del governo M5s-Lega e ministro dell’Interno Matteo. La “maledetta” è Vasvija Husic, 32 anni, di origine, residente ad Aprilia, soprannominata “Madame Furto” che, condannata in via definitiva di 25 anni di reclusione è riuscita a ottenere il differimento della pena perché in stato di gravidanza. Questa maledettain carcere per trent’anni,indi none più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto.https://t.co/blztHXPr14 — Matteo(@matteomi) 18 giugno 2019 Approfittando della libertà, laè tornata subito al ...

