Michel Platini | le ultime | il francese rilasciato in nottata

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo la movimentata giornata di ieri, con la messa in stato di fermo e la successiva nota dei suoi legali,è statopoco dopo la mezzanotte e mezza. Lo rende noto ‘l’Equipe‘. L’ex presidente dell’Uefa, ascoltato da ieri mattina a Nanterre nel quadro dell’inchiesta su presunti fatti di corruzione nell’assegnazione dei Mondiali 2018 in Russia e 2022 in Qatar, era stato convocato come testimone. Assistito dal suo avvocato, William Bourdon, i poliziotti gli avevano comunicato il fermo dopo il suo arrivo nella sede de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff).L'articolo, le: ilinCalcioWeb.

pisto_gol : Arrestato Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar - La Stampa - LaStampa : Arrestato Michel Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar - nicola_pinna : ?? Arrestato Michel #Platini: il mito vivente del calcio sotto accusa per l'assegnazione dei mondiali 2022 al Qatar.… -