iPhone XI 2019 | prezzo | data uscita e fotocamera triangolare Anticipazioni

termometropolitico

(Di mercoledì 19 giugno 2019)XIIl modello XI sarà proposto dalla Apple in tre versioni, la versione base sarà quindi affiancata dal modelloMaxe dall’XR 2. Come capita da diversi anni, lo smartphone dell’azienda di Cupertino, sarà presentato intorno alla seconda metà di settembre. Sul mercato arriverà presumibilmente tra la fine dello stesso mese e inizio ottobre. Andiamo a scoprire i dettagli.XI: le possibili caratteristiche del dispositivo Il design degli smartphone Apple sta cambiando radicalmente. L’azienda sembra essere orientata verso un cambio di stile. Ciò si evince dallaposteriore, dai render che circolano in rete si può vedere che il nuovo dispositivo mobile dell’azienda statunitense, monterà tre sensori. Le tre lenti non saranno posizionate in linea ma in ...

LaStampa : La startup israeliana, nota nel settore della cybersicurezza per le sue soluzioni d’intrusione informatica destinat… - melablog : Pioggia di sconti e calo-prezzi per i caricabatterie wireless per iPhone. Ecco come scegliere il modello giusto:… - vale_angeletti : RT @israele360: 'La startup israeliana, nota nel settore della cybersicurezza per le sue soluzioni d’intrusione informatica destinate alle… -