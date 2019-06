Insulti all’arbitro | respinto il ricorso di Neymar

Punizione esemplare per Neymar - l’UEFA squalifica il brasiliano per gli Insulti all’arbitro dopo Psg-United : Tre turni di squalifica per Neymar dopo gli insulti all’arbitro al termine di Psg-Manchester United: il brasiliano si becca una Punizione esemplare dall’UEFA Neymar è lontano dai campi, ma continua a far parlare di sé. dopo l’esclusione del PSG dalla corsa alla Champions League, il calciatore brasiliano si era sfogato sui social, senza risparmiare insulti all’arbitro. Proprio per gli epiteti con sui si era riferito ...

