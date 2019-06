Counter-Strike | Global Offensive compie 20 anni e per l' occasione è disponibile la

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019)festeggia la bellezza di 20. La mod di Half-Life è stata pubblicata nel 1999, prima di essere acquisita da Valve, che ha poi lanciato la versione 1.0 nel 2000. Per celebrare l'versario, come riporta PC Gamer, è ora possibile scegliere una vecchia versione della classica mappa Dust 2.Nel 2017 è stata rilasciata una mappa Dust 2 completamente rinnovata, ma Valve ha pubblicato anche una "versione retrò" che potete consultare nella lista di mappe presenti nel gioco. Qualemigliore per festeggiare quindi il compleanno del gioco?Dust 2 è talmente popolare che spesso viene riproposta in altri giochi dagli utenti, come ad esempio in Fortnite e Far Cry. Questa mappa è giàda adesso. Chi tra di voi la scaricherà? Fatecelo sapere nei commenti.Leggi altro...

Eurogamer_it : #CSGO compie 20 anni, disponibile la mappa Dust 2. - cyberanimax : - telered : #HoyEnLaHistoria ?? ? #CounterStrike | 20°Aniversario ? [+Info? -