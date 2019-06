Berlusconi prepara linea dura | chi segue Toti è fuori da Fi

ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'intenzione e' quella di far partire un processo democratico, di scrivere le regole in vista del congresso fissando principi e criteri per la gestione della fase di transizione ma chi non ha l'obiettivo di sedersi al tavolo puo' considerarsidal partito: e' il 'paletto' che Silviopiantera' oggi, parlando con i gruppi parlamentari al Senato. La partita si gioca tutta interna a FI, conche in vista della kermesse del 6 luglio (il nome del suo soggetto politico dovrebbe essere 'l'Italia in crescita') puo' contare gia' su un nutrito gruppo di amministratori e su una pattuglia di parlamentari. Ma l'ex premier, riferiscono fonti parlamentari azzurre, fissera' un punto: chi ha intenzione di seguire il governatore della Liguria si mette sull'uscio della porta.Nei giorni scorsi l'ex presidente del Consiglio aveva ventilato anche l'ipotesi di elezioni popolari nel ...

