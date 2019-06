The Magicians | la stagione 4 disponibile in streaming con 13 episodi

tvzap.kataweb

(Di martedì 18 giugno 2019) La quartaal via su Timvision di The: insu Timvision (dove è possibile vedere anche le precedenti tre stagioni) i nuovi 13della serie tratta dal romanzo fantasy di Lev Grossman, best seller mondiale. TheThe4, anticipazioni trama Theracconta le vicende di Quentin Coldwater (Jason Ralph) uno studente di Brakebills, il college di magia molto segreto ed esclusivo situato nello Stato di New York, dove riceve un’approfondita e rigorosa educazione nella pratica della stregoneria moderna. Nel corso della terza, Quentin e i suoi amici sono andati alla ricerca delle Sette Chiavi per recuperare la magia che era misteriosamente sparita dal mondo. Nel corso di questa missione hanno dovuto fronteggiare un mostro ancestrale e invincibile, fuggito dal castello Blackspire. La quartaè incentrata sul mostro a ...

