Supporto smartphone per bici | i migliori da comprare

Razer Raiju Mobile – un ottimo joypad per smartphone Android con Supporto regolabile - ma a che prezzo! : Il Raiju Mobile è la declinazione per smartphone Android del joypad PS4 di Razer, che offre un supporto regolabile per lo smartphone e la possibilità di utilizzarlo con i propri dispositivi sia in modalità cablata che bluetooth. La configurazione dei tasti ed il design ricorda un po quello del controller Xbox One (layout utilizzato da Razer anche nei Raiju per PlayStation 4), con due levette analogiche in posizione asimmetrica (una a sinistra in ...