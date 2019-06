Su Netflix torna la prova gratuita | la durata però è variabile – Test ancora in corso

dituttounpop

(Di martedì 18 giugno 2019)ha eliminato in Italia il mese digratuito, per abbonarsi bisogna subito scegliere uno dei tre piani disponibili.Aggiornamento 18 giugno 2019: a poco più di un mese dalla notizia originale, chein Italia stavaando gli abbonamenti senza, arrivanoimonianze di sviluppi.Pare che per alcuni (o per tutti, non è dato saperlo) siato laprima di abbonarsi al servizio streaming. Ad alcuni propone solo 7 giorni di, a me personalmente ne propone invece 14, da browser.Al di la della, questo sviluppo ci fa capire che ilsul mercato italiano èin, visto chepropone un periodo didiverso in base all’utente (e alla sua localizzazione? O in base al dispositivo che si sta usando?).Per adesso è tutto, al prossimo sviluppo, se ce ne saranno altri.Articolo del 5 aprile 2019La principale ...

pcexpander : Netflix: torna in Italia la prova gratuita, ma stavolta dura “solo” 7 giorni #pcexpander #cybernews #smartphone… - itsamybtw : Raga ho fatto un audio di 2 minuti alla mia amica Simona dicendole MADO SIMO TORNA #Dark SU NETFLIX VENERDÌ DOBBIAM… -