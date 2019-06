Rosy Abate e Riviera dalla prossima settimana su Canale 5 | cambia ancora la

optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Misteri, colpi di scena e segreti, tutto questo sarà al centro del prime time dicon l'arrivo di. Sicuramente le due protagoniste non possono essere paragonate né per estrazione sociale, né per storia e né per aspetto, ma quello che le accomuna è la voglia di vendetta e di proteggere quello che hanno di più caro, la loro famiglia.Sarà questo il fil rouge che terrà insieme la prima serata di5 con la messa in onda delle repliche della prima stagione die con l'esordio dei primi episodi di. Proprio oggi pomeriggio la rete ha confermato (finalmente) il suo prime time mandando in onda i promo ufficiali che rivelano chesarà la regina del martedì equella del mercoledì a partire giàovvero il 25 e il 26 giugno.L'appuntamento conè fissato per martedì ...

