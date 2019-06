ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Vittorio Sgarbi non sarà sentito nelcontro Mimmo. Lo ha deciso il Tribunale dinella seconda udienza del” che vede, tra i 26 imputati,l’ex sindaco di Riace accusato di associazione a delinquere finalizzata all’illecita gestione dei fondi destinati all’accoglienza dei migranti. Lo storico dell’arte e parlamentare avrebbe dovuto deporre in aula su una telefonata avuta con l’ex prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari che, all’indomani della scelta di assegnare ala cittadinanza onoraria del Comune di Sutri, lo avrebbe chiamato per sconsigliargli di farlo. Gli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua, che difendono, lo avevano inserito nella lista testimoni per fare emergere durante ilil clima che si respirava attorno a Riace, travolta da un’inchiesta giudiziaria innescata proprio da alcune relazioni della prefettura ...

RaiNews : L'ex sindaco di #Riace a processo cita Papa Francesco: 'Quando si chiudono i porti per gli esseri umani e si lascia… - fattoquotidiano : Locri, processo Xenia: ammessi a testimoniare per Lucano anche padre Zanotelli e l’arcivescovo Bregantini - Cascavel47 : Locri, processo Xenia: ammessi a testimoniare per Lucano anche padre Zanotelli e l’arcivescovo Bregantini… -