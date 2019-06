Inizialmente John Wick Hex di Bithell Games doveva essere un XCOM con un solo

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019)Hex diè un intrigante titolo strategico, nonperché presenta l'iconico personaggio di. Se vi aspettavate un titolo pieno di azione rimarrete delusi, perché lo sviluppatore ha scelto per un'impostazione molto diversa.si pensò a un gioco in stile, ma il team non era per nulla soddisfatto di uno strategico a turni.DualShockers ha parlato con il boss dello studio Mikeall'E3 2019, che ha spiegato perché questo sistema non si adattava alla visione originale dei film. "Eracon un personaggio e faceva schifo. E' stata la versione peggiore di quello che immagini quando pensi a un gioco di strategia di."Dunque, da questo primo prototipo si è scelta una strada diversa, mirata a non snaturare la natura del personaggio e ad offrire un'esperienza con più mordente.Leggi altro...

