Basket – Paura per Gigi Datome | violento colpo in faccia in Gara-5 | trasportato in

(Di martedì 18 giugno 2019) Che botta perin-5 della finale scudetto turca: l’azzurroin ospedale Così come in Italia, anche in Turchia si stanno disputando le ultime sfide della finale scudetto di. A sfidarsi sono Efes e Feberbhace, dunque in campo c’è l’italiano, che da anni ormai milita nel campionato turco. Grande spavento ieri per il cestista azzurro: in-5,ha subito un fortealla testa a causa del quale è statoimmediatamente in ospedale per degli accertamenti. Il trasferimento è avvenuto per ‘mano’ dello staff medico del suo team, poichè l’ambulanza in servizio nel palazzetto si è detta non autorizzata a lasciare il luogo. Niente di grave per, che ha anche voluto rassicurare tutti i suoi fan sui social: il cestista italiano è stato comunque tenuto sotto osservazione per diverse ...

