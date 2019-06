Attira online e fa sesso con una 11enne, 22enne evita il carcere patteggiando la pena (Di martedì 18 giugno 2019) Attraverso una app di incontri ha Attirato online una ragazzina di appena 11 anni convincendola a seguirlo e infine ad avere un rapporto sessuale con lui ma ha evitato il carcere patteggiando la pena con il giudice. È accaduto in Missouri, Usa, dove lo statunitense Joseph Robert Meili, 22 anni, è stato condannato dalla Greene County Court venerdì scorso a soli cinque anni di libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole di molestie sessuali su minori nell'ambito di un patteggiamento. Come ricostruito dagli inquirenti, il 22enne è andato a prendere la ragazzina vicino casa sua dopo che i due si erano conosciuti nell'app di incontri e l'ha portata nel suo appartamento. La ragazza è stata considerata scomparsa dai genitori per diverse ore, fino a quando Meili non l'ha riportata a casa sua (Di martedì 18 giugno 2019) Attraverso una app di incontri hatouna ragazzina di ap11 anni convincendola a seguirlo e infine ad avere un rapporto sessuale con lui ma hato illacon il giudice. È accaduto in Missouri, Usa, dove lo statunitense Joseph Robert Meili, 22 anni, è stato condannato dalla Greene County Court venerdì scorso a soli cinque anni di libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole di molestie sessuali su minori nell'ambito di un patteggiamento. Come ricostruito dagli inquirenti, ilè andato a prendere la ragazzina vicino casa sua dopo che i due si erano conosciuti nell'app di incontri e l'ha portata nel suo appartamento. La ragazza è stata considerata scomparsa dai genitori per diverse ore, fino a quando Meili non l'ha riportata a casa sua

La 11enne ha detto alle autorità che si è addormentata nell'appartamento di Meili e si è svegliata sentendosi come se fosse successo qualcosa di sessuale. Durante il rapporto l'adolescente ha contratto anche una infezione alle parti intime. Arrestato, il 22ene ha detto che non sapeva che lei avesse meno di 18 anni. In cambio della sua dichiarazione di colpevolezza, i pubblici ministeri alla fine hanno acconsentito a fare decadere le accuse per reati molto più gravi come il rapimento di minori e lo stupro di primo grado di cui precedentemente il giovane era stato accusato. I pubblici ministeri avevano comunque chiesto che Meili scontasse 120 giorni in un programma di trattamento per reati sessuali e fino a sette anni di prigione ma il giudice Calvin R. Holden lo ha condannato a soli cinque anni di libertà vigilata. Secondo la legge del Missouri, le molestie di terzo grado su minori in effetti sono un crimine meno grave punibile con pochi ai di carcere e una multa.