Annunciate le beta e un nuovo trailer per Monster Hunter World | Iceborne

(Di martedì 18 giugno 2019)ha presentato le date per ladel gioco, riportiamo quindi di seguito ilassieme al comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Indossate l'equipaggiamento invernale e portatevi una bevanda calda! Capcom ha oggi confermato i dettagli per l'imminente sessionesu PlayStation 4 di, la tanto attesa, massiccia espansione del titolo più venduto di Capcom,. Sia i cacciatori esordienti che i fan di lunga data possono prepararsi in anticipo alla stagione di caccia e dare un'occhiata ad una parte dei contenuti dell'espansione, tra cui la nuova regione Distese Brinose, nuovi mostri e nuove opzioni di gameplay.Leggi altro...

