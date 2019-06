Nella targa per Sarri divelta c’è l’immutabile immaturità di Napoli

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019)fa,disfa. Elegge un capopopolo e lo destituisce. Crea e dedica una, poi la strappa via. Sarà certamente così anche in altre città, ci mancherebbe. Intanto, nel giro di pochi anni è successo due volte proprio qui: Higuain, poi. Storie forse diverse o forse simili, ma con un unico denominatore: la figura attorno alla quale la città (non tutta, per fortuna) ha bisogno di riconoscersi. Una (nuova) follia collettiva che ha (di nuovo) allontanato dalla realtà. Mentre Carlo Ancelotti costruiva il New Deal, in tanti erano distratti dalle vicende calcistiche del Chelsea. Una folliafollia. Una meta-follia. Salvo poi strappare ladal muro di Bagnoli. Una città matura non avrebbe bisogno di Comandanti, di capofila. Una città calcisticamente immatura ha invece bisogno di una guida. Come i bimbi a scuola che necessitano della maestra per attraversare la ...

