Manuel Agnelli e Cesare Cremonini cambiano look | la reazione dei fan

“Irriconoscibile. E uguale a Luca Ward!” : ecco il ‘nuovo’ Manuel Agnelli : Manuel Agnelli non siederà più sul bancone dei giudici a XFactor. Il leader degli Afterhours, protagonista della nuova stagione di Ossigeno, ha dato il suo addio al talent di Sky e, come lui, anche i colleghi Fedez e Lodo Guenzi. L’unica confermata è Mara Maionchi, che nella prossima stagione sarà affiancata da Samuel, Sfera Ebbasta e Malika Ayane. Agnelli ha commentato la sua decisione di abbandonare XFactor al Corriere della Sera. È successo ...

«Ossigeno» : Manuel Agnelli e Martina Attili di nuovo insieme. Il video in anteprima : X Factor 12: Martina AttiliX Factor 12: Martina AttiliX Factor 12: Martina AttiliX Factor 12: Martina AttiliX Factor 12: Martina AttiliX Factor 12: Martina AttiliX Factor 12: Martina AttiliNon si rivedevano da X Factor, lui dietro al bancone dei giudici e lei sul palco che cantava quanta paura avesse di essere felice. Quattro mesi dopo quell’esperienza, Manuel Agnelli e Martina Attili si rincontrano in tv. Succede nella quinta puntata di ...

Manuel Agnelli verso un album da solista senza gli Afterhours : “A 50 anni è difficile stare in gruppo” : Manuel Agnelli verso un album da solista. Queste sembrano essere le intenzioni del leader degli Afterhours, che ha appena concluso il tour nei teatri con Rodrigo D'Erasmo. Nelle diverse interviste che l'artista aveva tenuto in occasione del tour da solista nei teatri, Manuel Agnelli non si era sbilanciato sulla possibilità di rilasciare qualcosa a una sola voce, anche se non aveva escluso questa possibilità a priori e ne ha sempre ...

Concerto Primo Maggio/ Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli : Concerto Primo Maggio, Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli. La lezione dell'ex Oasis: ecco perché. Le ultime notizie.

Achille Lauro : «X Factor? Sarebbe bello. I miei modelli? Né Fedez né Manuel Agnelli» : Achille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille Lauro«Nessuna conferma, giuro, ma Sarebbe bello». Poche ore prima di esibirsi al Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, Achille Lauro scioglie la riserva e ammette che fare il giudice di X Factor è un ruolo che gli piacerebbe ricoprire per davvero. «Ho sempre creduto nella primavera degli artisti. Interpreto il ...

Zerocalcare fa "coming out" davanti a Manuel Agnelli : "Uno dei miei dischi preferiti è degli 883" : Zerocalacare ha rivelato, in un'intervista con Manuel Agnelli per il programma Ossigeno di Rai 3, la lista degli album imprescindibili che porterebbe con sé in un'isola deserta. Tra questi c'è anche Nord Sud Ovest Est degli 883. Il leader degli Afterhours, sempre schivo nei confronti della musica più commerciale, ha risposto stupito al fumettista dicendo "No! Ma sei pazzo!". Il fumettista, in chiusure dell'intervista, ha ...

Il lato intimo di Manuel Agnelli dopo tanta Tv : Sta calcando i palchi dei principali teatri italiani e arriva in regione sabato 27, al Politeama Rossetti di Trieste per un'unica data 'An Evening with Manuel Agnelli', il nuovo spettacolo che vede il ...

Subsonica e Young Signorino tra gli ospiti di Ossigeno del 25 aprile con Manuel Agnelli : Gli ospiti di Ossigeno del 25 aprile sono pronti ad arricchire la nuova puntata del programma condotto da Manuel Agnelli e che non si ferma per la Festa della Liberazione, con nomi che già destano la curiosità dei telespettatori. Tra gli artisti confermati anche i Subsonica di Samuel Romano, che prenderanno parte alla nuova puntata di Ossigeno con Willie Peyote, con il quale hanno rilasciato l'ultimo singolo da 8, la loro più recente prova ...

Un inedito Manuel Agnelli a Trieste : Sta calcando i palcoscenici dei principali teatri italiani e arriva in Friuli Venezia Giulia, sabato 27 aprile al Politeama Rossetti di Trieste, inizio ore 20:30, biglietti in vendita su Ticketone, ...

Si aggiunge un concerto degli Afterhours nel 2019 - con Manuel Agnelli confermato al Concerto del 1° maggio : Si aggiunge a sorpresa un nuovo Concerto degli Afterhours, dopo che il gruppo di Manuel Agnelli aveva annunciato che quello all'Arena Parco Nord di Bologna sarebbe stato l'unico live del 2019. Il secondo Concerto degli Afterhours si terrà quindi il 19 agosto a Grottaglie nell'ambito del Cinzella Festival, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. La consegna dei biglietti avverrà secondo le ...

Manuel Agnelli al concertone del primo Maggio a Roma : Il leader degli Afterhours, Manuel Agnelli, accompagnato da Rodrigo D'Erasmo, si aggiunge al cast del concertone del primo Maggio a Roma.