Ambra Lombardo non piace a nessuno! La sorella di Tina Cipollari mette in guardia l'ex cognato (Di lunedì 17 giugno 2019) La relazione tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo non convince la sorella di Tina Cipollari, Annarita, che ha spiegato i motivi per cui la ex gieffina non farebbe al caso dell'ex cognato. Ambra Lombardo continua a non convincere e, questa volta, a mettere in guardia Kikò Nalli dalla sua nuova fidanzata è la sorella di Tina Cipollari, Annarita.



“Ambra non mi piace per niente e quando Kiko è uscito dalla casa gliel’ho detto chiaro e tondo. Qui in famiglia non piace a nessuno, a mia sorella Tina, ai suoi tre figli, anche se il più grande preferisce starne fuori – ha raccontato la sorella dell’opinionista di Uomini e Donne - . Ambra è chiaramente una calcolatrice e se lo dico io è perché mia sorella non se la sente di farlo pubblicamente. Certo, Tina si sente coinvolta perché vuole tutelare i suoi figli ma non vuole nemmeno mettere i bastoni tra le ruote nella nuova vita del suo ex marito”. “Ma io non riesco a stare zitta, anche perché lui per me è come un fratello, e vederlo usato in quel modo non mi piace...- ha aggiunto ancora Annarita - . Io gliel’ho detto chiaro e tondo che lei non mi piace, ma lui mi ha detto: ‘Pazienza se dura solo un mese’”. La sorella di Tina, quindi, ha ribadito i suoi grandi dubbi sulla relazione tra Kikò e Ambra, spiegando: “Credo che sia lampante che con questa ragazza Kikò vorrebbe riappropriarsi di una felicità che ha perduto quando si è lasciato con mia sorella Tina. Ma lui ha bisogno di un altro tipo di donna, non di Ambra”.