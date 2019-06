Juve | Sarri potrebbe pensare a due formazioni | il 4-3-1-2 o uno schema in ' stile Napoli'

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Lantus ha finalmente comunicato chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. La scelta è ricaduta su Maurizio, una vera e propria inversione di tendenza. Si passerà infatti da un calcio fortemente conservativo, basato sulla difesa e sull'adattarsi all'avversario, ad un gioco fortemente propositivo e verticale, fatto di infiniti passaggi, ciò che gli inglesi hanno definito "ball" durante l'esperienza al Chelsea del tecnico toscano.ha vinto una Europa League ed ha conquistato un buon terzo posto con il club londinese. Parte dei tifosi bianconeri non è contenta di questa scelta, sia per via del suo passato al(dove si è fatto conoscere come uno dei migliori allenatori d'Europa), sia per il suo modo di vestirsi (si presente quasi perennemente in tuta), non proprio consono allo. In ogni caso,ha dimostrato di essere un grande allenatore e per ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - juventusfcen : OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri ?? - FBiasin : Con l'ufficializzazione di #Sarri alla #Juve si chiude una delle pagine più tristi della storia recente del giornal… -