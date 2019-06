Dl crescita: estesi ecoincentivi a moto

Sarà esteso arini, microcar e "tricicli" l'ecoincentivo per l'acquisto di mezzi elettrici o ibridi introdotto per le due ruote con la Manovra. Lo prevede un emendamento di M5S al decreto, riformulato e approvato alla Camera.Previsto sconto del 30% fino a 3mila euro.Rottamazione di veicoli 0, 1, 2 e 3 e di "familiari conviventi" Stretta su tassa soggiorno:i comuni potranno verificare le presenze attraverso dati forniti per la Ps.In arrivo anche il codice identificativo unico per strutture ricettive. Previste multe.(Di lunedì 17 giugno 2019)