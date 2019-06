Calcutta | scompare nel fiume ' mago Mandrake' l' illusionista che voleva imitare Houdini

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Le autorità lo hanno ribadito con fermezza: finché il suo corpo non sarà ritrovato, non potrà essere dichiarato morto. Di certo, da ieri è stato dichiarato ufficialmente disperso perché il trucco con cuimettersi in mostra non è riuscito e aveniva risucchiato dalle acque delHoogly in cui si era fatto immergere con mani e piedi legati. 'Jadugar' il, questo il nome d'arte dell'Chanchal Lahiri, 41 anni,passare alla storia come l’indiano dei giorni nostri. Invece si è dissolto, sembrerebbe per sempre. ...