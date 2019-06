Teulada | donna scivola in mare con la sedia a rotelle e muore

Cagliari - tragedia a Teulada : donna disabile precipita con la carrozzina in mare - annegata : Un bruttissima tragedia si è verificata questo pomeriggio in provincia di Cagliari, precisamente a Teulada, in Sardegna, dove una donna di 85 anni è deceduta dopo essere caduta in acqua con la sua carrozzina. Al momento non si conoscono le esatte cause che hanno determinato questo bruttissimo incidente, all'origine potrebbe esserci stata una distrazione della persona che la stava accompagnando, che secondo alcune fonti sarebbe sua figlia. ...