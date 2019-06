Sarri Juventus | tutto bloccato | il padre del tecnico svela un restroscena

Guardiola allenatore Juventus/ Sarri resta il favorito ma i tifosi sperano... : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Gli ultimi rumors di calciomercato accreditano Maurizio Sarri come favorito alla panchina bianconera ma...

Maurizio Sarri allenatore Juventus/ Per Pedullà è fatta - Paganini : 'Non lo liberano!' : Maurizio Sarri allenatore della Juventus? Prosegue il tormentone su Guardiola: notizie e aggiornamenti del 16 giugno 2019. Per Pedullà firme vicine...

Allenatore Juventus - il padre di Sarri spaventa i bianconeri : “il Chelsea non l’ha liberato” : Allenatore Juventus – E’ giallo in casa Juventus sulla scelta del nuovo Allenatore, sembrava fatta per l’arrivo di Maurizio Sarri ma nelle ultime ore il padre dell’ex Napoli ha alimentato nuovi dubbi, intercettato nella sua Figline Valdarno dallo youtuber Giacomo Carolei: “Ancora il Chelsea non l’ha lasciato libero. Non sa nemmeno lui quando si potrà sapere qualcosa, io spero che torni in Italia. Adesso ...

Juventus - per Sarri si starebbero limando gli ultimi dettagli : Quella di ieri è stata un'altra giornata molto calda in casa Juventus, durante la quale si è lavorato per sbloccare la questione allenatore. I bianconeri per il dopo Massimiliano Allegri avrebbero scelto Maurizio Sarri. Il tecnico toscano però è legato al Chelsea e si sta cercando di liberarlo dal club inglese. Stando a quanto afferma Sky Sport, le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima e i blues dovrebbero dare il via libera a Sarri, ...

Sarri allenatore Juventus?/ Pedullà sicuro : l'affare è già fatto! : Maurizio Sarri allenatore Juventus? Oggi sarà il giorno della firma, anche se lo stiamo sentendo da diversi giorni. I tifosi però sognano ancora Guardiola.

Sarri Juventus - vicina la firma : ecco tutti i dettagli del contratto : Sarri Juventus – Giorni di grande attesa per la Juventus, vicina a ufficializzare il dopo Allegri. Ieri, a Milano, si è svolto un vertice tra Fabio Paratici e Fali Ramadani, intermediario nella trattativa per Sarri, quello che sembra ormai il prescelto per continuare la scia dei successi bianconeri. Occhio però perchè Ramadani è l’agente di molti obiettivi bianconeri, […] More

Sarri ALLENATORE JUVENTUS?/ Paratici tratta con Ramadani - intesa vicina : Maurizio SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Oggi sarà il giorno della firma, anche se lo stiamo sentendo da diversi giorni. I tifosi però sognano ancora Guardiola.

Le notizie del giorno – La nuova Juventus di Sarri - l’undici di Andreazzoli al Genoa - la classifica dei migliori Under 20 del mondo : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. LA nuova Juventus DI Sarri – CALCIOMERCATO Juventus – La Juventus ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Maurizio Sarri, nella serata di ieri il blitz a Londra di Paratici, è stato trovato l’accordo con i Blues per lasciare libero l’ex Napoli, il club ...

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ Momblano : 'Pep al 51% - Sarri al 49%' : GUARDIOLA sarà il prossimo ALLENATORE Juventus: ne è convinto il giornalista Francesco Tripodi. Sarri vicino all'addio al Chelsea...

Sarri allenatore Juventus?/ Guelpa : 'Sono tutte balle galattiche - arriva Guardiola' : Sarri allenatore Juventus? Molti addetti ai lavori segnalano l'affare vicinissimo alla chiusura. Il tecnico avrebbe chiesto Icardi come primo rinforzo

Sarri Juventus - il Derby County rallenta la trattativa : ecco perchè : Sarri Juventus – Sembra sia arrivata la fine della telenovela allenatore Juventus. Dall’annuncio dell’addio di Allegri ormai è passato quasi un mese e ad oggi (a parte le parole di alcuni giornalisti) non si sa con certezza chi allenerà la Juventus, visto che la vecchia signora non è ancora uscita allo scoperto. Quello tra Sarri e la Juventus è […] More

GIOVANNI MARTUSCIELLO - VICE DI Sarri ALLA JUVENTUS/ Chi è? 'DNA da allenatore' : GIOVANNI MARTUSCIELLO chi è? Sarà il secondo allenatore della JUVENTUS, affiancando Maurizio SARRI. L'anno scorso all'Inter con Spalletti

Il tam tam Sarri fa perdere alla Juventus il 6% in Borsa : Si attende ancora l’annuncio ufficiale, in quello che oramai sembra essere per tutti il #SarriDay. Sfumata, secondo i media la possibilità per Agnelli di avere sulla panchina Pep Guardiola, si procede per chiudere gli ultimi dettagli dell’affare Sarri. Le ultimissime indiscrezioni parlano di Juve e Chelsea che avrebbero chiuso accordandosi per il pagamento di un indennizzo di 5 mila sterline al club londinese per lasciare libero il ...

Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus : stipendio e presentazione – LIVE : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus: stipendio e presentazione – LIVE Nonostante l’insistenza di alcuni media sulla pista che porta a Guardiola, sembra ormai in dirittura d’arrivo l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Maurizio Sarri: sempre stato l’unico nome concreto Guardiola pronto a lasciare il Manchester City per approdare alla Continassa dopo la sentenza Uefa che molto probabilmente escluderà il ...