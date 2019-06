Sardegna | urne aperte fino alle 23 in 28 Comuni | si vota anche a Cagliari e Sassari

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019)7 di questa mattina inper eleggere i sindaci di 28, tra cui, Alghero e. Sono circa 390mila gli elettori chiamati al voto: perre bisogna presentarsi nel proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. I seggi chiudono23, poi inizia subito lo spoglio. Gli eventuali ballottaggi sono in programma per domenica 30 giugno., la prima legge del governatore leghista Solinas ripristina i vitalizi Queste amministrative sono un vero e proprio minitest per la giunta regionale di centrodestra eletta il 24 febbraio scorso e guidata da Christian Solinas.va al voto con due anni di anticipo per le dimissioni del sindaco Massimo Zedda, che ha optato per il Consiglio regionale dove siede all’opposizione dopo aver perso la ...

MediasetTgcom24 : Sardegna alle urne, si vota anche a Cagliari, Sassari e Alghero #sardegna - sardanews : Elezioni comunali in Sardegna: urne aperte in 28 comuni - LaPresse_news : Sardegna al voto per le comunali. Urne aperte a Cagliari, Sassari e Alghero -