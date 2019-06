Paraplegica cade in mare con la sedia a rotelle | 85enne muore annegata

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Francesca Bernasconi La carrozzina avrebbe preso velocità a causa della pendenza della banchina e lei sarebbe finita in acqua. Inutili i soccorsi Era andata a fare un giro al, al porticciolo di Teulada, in provincia di Cagliari. Ma per un'la giornata si è conclusa in tragedia. La donna, infatti,su una, è caduta ined è morta. Secondo i primi accertamenti, la donna, ospite della casa di riposo locale secondo quanto riporta il Corriere della Sera, era andata al porticciolo, accompagnata da un'altra persona. Non è ancora chiaro se l'accompagnatore fosse un familiare o un membro della struttura. Mentre percorrevano la banchina, la persona che accompagnava l'si sarebbe distratta e la carrozzina avrebbe preso velocità a causa della pendenza, finendo in. I testimoni raccontano che le persone presenti si sarebbero ...

