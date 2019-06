‘Murtaja Qureiris | l’Arabia Saudita non metterà più a morte il ragazzino arrestato a 13

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) Poche ore fa, ai primi accenni di proteste internazionali e mentre le Ong per i diritti umani iniziavano a lanciare i loro appelli, un funzionario del governo dell’Arabiaha dichiarato che Murtaja, ilnel settembre 2014 all’età di 13 anni, non verrà messo ae potrebbe essere rilasciato nel 2022. Una decina di giorni fa la Cnn aveva diffuso il video di una protesta di ragazzini in bicicletta organizzata nel 2011 nella Provincia orientale, abitata prevalentemente dalla minoranza sciita, storicamente discriminata dalla famiglia sunnita al potere. In primo piano, sulla sua bicicletta, c’era proprio Murtaja. Dopo l’arresto ilè stato tenuto in isolamento per un mese nel carcere minorile di al-Damman. Lo hanno picchiato, sottoposto a intimidazioni, ingannato promettendogli la libertà se avesse confessato. Lo hanno ...

