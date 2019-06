Lg | doppia sfida al mercato smartphone | più sicurezza con G8s | la velocità del 5G con V50

Napoli - doppia sfida di lusso contro il Barcellona : Il Napoli ha concluso una buona stagione adesso la dirigenza è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più competitiva ed in grado di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Nel frattempo secondo quanto riporta ‘Sport’ il Barcellona quest’estate volerà negli Stati Uniti per disputare due amichevoli pre-campionato, secondo le ultime ...

La doppia piazza di Milano : gli anti fascisti sfidano il comizio sovranista di Salvini : È una piazza Duomo di fatto blindata quella della manifestazione «Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa» con gli interventi del leader della Lega Matteo Salvini e di altri esponenti europei dei partiti euroscettici, tra cui Marine Le Pen. Salvini ha accolto i militanti con un breve saluto dal palco. In piazza, tra gli altri, ci sono il ministro Gi...

Disney raddoppia i profitti e spende in streaming - per la sfida a Netflix - : La dismissione dei canali di sport Disney, nei prossimi mesi, dovrà completare anche alcuni tagli, quali la dismissione di reti sportive regionali, parte delle condizioni per ottenere il via libera ...

Maratona di Londra : doppia sfida Kipchoge-Farah e Keitany-Cheruiyot : Nell'ottobre 2017, gli fu diagnosticata una forma di sclerosi multipla: 'Il mondo mi crollò addosso. Vidi piangere mio padre per la seconda volta nella mia vita. Fu proprio quel giorno che decisi di ...

Formula 1 - doppia sfida Ferrari : vincere la prima a Baku e battere la Mercedes : "A Baku porteremo alcuni aggiornamenti che rappresentano un primo passo sul fronte dello sviluppo della SF90 ". Parole, e musica da podio, si spera, di Mattia Binotto , alla vigilia del quarto Gran ...