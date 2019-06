La sindaca di Torino | Chiara Appendino | è indagata per concorso in peculato

La sindaca e Luxuria aprono il corteo del Pride a Torino : Un altro sabato «arcobaleno», dopo gli scorsi weekend, per i gay Pride, in sei città italiane: Oltre a Torino, anche a Genova, Varese, Vicenza, Avellino e Brescia. Una parata di successo enorme quella del Coordinamento Torino Pride che sta percorrendo le vie del centro. Soprattutto, pare che tutti i giovani torinesi siano qui. Sicuramente il bilan...

I migliaia al Gay pride per il centro di Torino : sindaca e Luxuria in prima fila : Appendino: sui diritti la città non fa passi indietro. Spero che il prossimo anno la Regione non cambi idea

Auxilium Torino : la sindaca Appendino interviene per salvare la società : Auxilium Torino, la sindaca Chiara Appendino ha preso in mano la situazione per cercare di salvare la situazione Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per consentire alla Torino della pallacanestro di permanere in uno dei campionati di vertice del basket nazionale. Questa mattina la sindaca Chiara Appendino e l’assessore allo Sport, Roberto Finardi, hanno incontrato Stefano Sardara, il presidente della Dinamo ...

Torino - l'ira dal pulpito del parroco della Gran Madre contro la sindaca per l'ascensore rotto : L'accusa che strappa l'applauso dei fedeli: "Incapaci di far funzionare un chiosco". Dopo l'invettiva arriva la riparazione

Torino - un'altra busta con proiettile alla sindaca Appendino : "Vado avanti - non mi lascio intimidire" : Il plico è stato intercettato dalla Digos che ora indaga. Si tratta di un nuovo gesto intimidatorio nei confronti della prima cittadina che l'1 aprile aveva ricevuto una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città. "Io vado avanti con la massima determinazione", scrive lei su Facebook

Torino : nuova busta con proiettile alla sindaca Appendino : "Io vado avanti con la massima determinazione". Chiara Appendino replica così su Facebook alla nuova intimidazione subita nella giornata di ieri. La sindaca di Torino ha ricevuto una nuova busta contenente un proiettile presso gli uffici del comune. Il plico è stato intercettato dagli uomini della Digos che hanno subito avviato le indagini del caso. Non è la prima volta che l’Appendino (prima cittadina eletta tra le fila del Movimento 5 ...

Torino - un'altra busta con proiettile alla sindaca Appendino : "Non mi lascio initimidire" : Il plico è stato intercettato dalla Digos che ora indaga. Si tratta di un nuovo gesto intimidatorio nei confronti della prima cittadina che l'1 aprile aveva ricevuto una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città. "Io vado avanti con la massima determinazione", scrive lei su Facebook.

Torino - busta con proiettile alla sindaca Appendino : “Non mi faccio intimidire” : Il plico recapitato martedì al palazzo comunale della città di Torino: all'interno vi era un proiettile calibro 9. La polizia ipotizza che la busta abbia la stessa matrice del plico esplosivo fatto recapitare il mese scorso. Appendino assicura: "Questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a continuare a svolgere il mio ruolo"Continua a leggere

Busta con proiettile inviata alla sindaca di Torino - Chiara Appendino : "Ieri è stata recapitata in Comune una Busta indirizzata a me contente un proiettile". Così su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino, destinataria di una Busta gialla recapitata in Comune, contenente un proiettile. "Non si sa chi sia il mittente nè quali siano le motivazioni - scrive la sindaca - so però molto bene che questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a continuare a ...

Chiara Appendino - una busta con proiettile indirizzata alla sindaca di Torino : Una busta con all’interno un proiettile, indirizzata alla sindaca di Torino Chiara Appendino, è stata recapitata martedì agli uffici del Comune. Si tratta di un nuovo gesto intimidatorio nei confronti della prima cittadina che, già negli scorsi mesi, aveva ricevuto una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città.“Questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a ...

Roma - sindacato denuncia : 'Pietre e uova contro un ciclofattorino indiano' : Sassi e uova contro un giovane rider indiano di ritorno a casa in bici con la fidanzata dopo una lunga e faticosa giornata. Questa è la denuncia resa pubblica dalla pagina Facebook 'Riders Union Roma', filiale capitolina del sindacato autorganizzato che unisce i lavoratori che consegnano cibo a domicilio per conto di multinazionali, e che negli ultimi mesi ha organizzato scioperi e denunciato condizioni di lavoro impossibili. L'episodio risale ...

ATP Finals Torino - la sindaca Appendino garantisce : “sarà un evento meraviglioso” : ATP Finals Torino, la sindaca Chiara Appendino ha parlato dell’evento che si disputerà in terra piemontese dal 2021 “Siamo orgogliosi di essere stati scelti tra 40 città e siamo certi che Torino saprà dimostrare di poter organizzare un evento meraviglioso“. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino presentando le Atp Finals di tennis. “Abbiamo fatto il possibile e l’impossibile – ha aggiunto la sindaca ...

ATP Finals a Torino - la sindaca Appendino svela : “spero Federer possa giocare - altrimenti lo ospiteremo” : Chiara Appendino, sindaca di Torino, parla della possibilità di vedere Roger Federer alle ATP Finals: se il campione svizzero si dovesse ritirare prima del 2021, verrà ospitato durante la manifestazione Nei giorni scorsi la città di Torino ha finalmente ricevuto la buona notizia: il capoluogo piemontese sarà la sede ospitante delle ATP Finals dal 2021 al 2025. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha espresso la speranza di vedere anche ...

E' ufficiale : a Torino le ATP Finals. La sindaca Appendino raggiante : Roma, 24 apr., askanews, - 'Torino ce l'ha fatta, ha vinto le ATP Finals 2021-2025: è un sogno su cui abbiamo lavorato che è diventato realtà. È stata un'emozione incredibile vivere il momento dell'...