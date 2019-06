huffingtonpost

(Di domenica 16 giugno 2019) Quandoentra in piazza San Cosimato, Trastevere, per presentare “Io ballo da sola” di Bertolucci, e avanza con stivaloni in cuoio country equestri, giacca lunga tartan e laamaranto del Cinema America, la stessa indossata dai ragazzi aggrediti da una decina di fasci nella notte tra sabato e domenica, l’applauso parte liberatorio e non si possono che realizzare due cose: chi ha colpito non sapeva di colpire qualcosa più grande di loro e che l’effetto prodotto sarebbe stato indubitabilmente l’opposto delle loro intenzioni. Se “il vile attacco” come lo definisce uno degli organizzatori senza nemmeno dire buonasera dal palco, voleva dire occupare il territorio che ancora prova a organizzare e vivere un pezzo di città senza cedere alla logica della paura e del degrado, allora anche questo tentativo, almeno a ...

mariocalabresi : Jeremy Irons a Roma con la maglietta del @PiccoloAmerica #CinemaAmerica - HuffPostItalia : Jeremy Irons in maglietta antifascista - nanaonweb : RT @HuffPostItalia: Jeremy Irons in maglietta antifascista -