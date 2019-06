I temporali a base alta

retemeteoamatori

(Di sabato 15 giugno 2019) Nella serata del 14 Giugno 2019, abbiamo potuto assistere alla formazione di alcuninon previsti dalla modellistica, come si sono originati questi fenomeni? Partiamo innanzitutto con l’analizzare la situazione meteo che avevamo quel giorno, sulle Baleari è venuta a strutturarsi una debole circolazione ciclonica, identificabile nella grafica sottostante con la lettera “B”, questa bassa pressione è andata a richiamare dall’entroterra algerino e tunisino, masse d’aria più calde. Sempre dall’immagine allegata, la possiamo ben riconoscere, dalla banda di nuvole contornata dal pulviscolo sahariano che risale assieme ai venti caldi da Sud. Ok, c’era una massa d’aria calda che risaliva dal Nord Africa, legata ad un Anticiclone che generalmente è sinonimo di stabilità atmosferica, come è possibile che si siano formati ...

