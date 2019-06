Tennis | Matteo Berrettini scala il ranking! Le proiezioni della classifica Atp dopo la

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Continua are il ranking ATP a suon di prestazioni strepitose. Oggi l’ennesima vittoria: ilta romano si è imposto nettamente sullo statunitense Denis Kudla in due set, volando dunque nelle semifinali del torneo di Stoccarda su erba. Stato di forma davvero impressionante per l’azzurro che continua a martellare al servizio, opponendosi al meglio anche in risposta. A fine settimana arriverà sicuramente il nuovo best ranking per lui. Virtualmente lalive parla di una 25ma piazza (ad inizio settimana era 30mo, al miglior piazzamentocarriera): domani sfiderà in semifinale uno tra Pouille e Struff, se dovesse andare avanti nel torneo potrebbe puntare addirittura ad avvicinare la top-20. Aggiudicandosi il torneo infattidovrebbe raggiungere la 21ma piazza, alla vigilia di un Grand Slam come Wimbledon, dove ...

SuperTennisTv : Devastante Matteo! Berrettini liquida Khachanov per 6-4 6-2 e passa ai quarti di Stoccarda! #tennis - SuperTennisTv : Come chiudere un match perfetto! ?? Matteo Berrettini non lascia scampo a Kudla e si regala la sua prima semifinale… - SuperTennisTv : Impressionante Matteo... gioco di prestigio! ?? #tennis -