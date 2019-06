Ristoranti etnici, metà è "irregolare"

Cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette incomprensibili, importazioni vietate.I controlli dei Nas dei Carabinieri in Italia sue depositi di alimenti dall'estero hanno rilevato irregolarità in 242 strutture, quasidei locali ispezionati. L'incidenza è maggiore nel settore della ristorazione, specie negli 'all you can it': nel 48% dei locali sono state trovate irregolarità. Chiuse o sospese 22 attività, riscontrate 477 violazioni di legge,sequestrate 128tonn. di cibo.(Di venerdì 14 giugno 2019)