Pagare con la Libra | nasce la social moneta di Facebook | cos' è e come funziona

Fisco - Salvini rilancia la voluntary su cassette di sicurezza. “Far Pagare per ridare il diritto di usare contanti nascosti” : La riapertura dei termini per accedere a rottamazione e saldo e stralcio non basta a Matteo Salvini. Che, dallo studio di Porta a porta, ha lanciato la proposta di “una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza, fermo. Mi dicono che ci sono centinaia di miliardi. Potremmo metterli in circuito per gli investimenti. Si potrebbe far pagare un’imposta e ridare il diritto di utilizzarli, e lo Stato ...

Iran – Giocatori del Persepolis Teheran costretti a Pagare 697mila dollari in contanti al loro allenatore : Incredibile in Iran: calciatori costretti a pagare in contanti il loro allenatore, i dettagli Davvero incredibile quanto sta accadendo in Iran: a causa delle sanzioni degli Stati Uniti, imposte al paese che non rendono possibili transazioni bancarie internazionali con importi troppo elevati, i Giocatori del Persepolis Teheran saranno costretti a pagare in contanti ben 679mila dollari di stipendio al loro allenatore croato Ivankovic. La ...

Fisco : Confapi Padova - i veneti dovranno Pagare 4 - 9 mld di euro di imposte (2) : (AdnKronos) - "L’Italia continua a occupare posizioni di fondo classifica nella graduatoria del Paying Taxes della Banca mondiale-Pwc. L’ultima edizione del rapporto (del 2019, relativa al 2017), evidenzia come il total tax rate sia tornato a salire, assestandosi al 53,1%, rispetto al 48% dell’anno

Fisco : Confapi Padova - i veneti dovranno Pagare 4 - 9 mld di euro di imposte : Padova, 11 giu. (AdnKronos) - Ci risiamo. Come ogni anno, il mese di giugno è cruciale per il pagamento delle tasse. Tra le scadenze previste ci sono alcune voci particolarmente pesanti per i contribuenti. In particolare, a consultare il calendario fiscale dell’Agenzia delle Entrate, non si può non

L'organizzatore del Family Day Gandolfini condannato a Pagare 40mila euro ad Arcigay : Il Tribunale di Verona in composizione monocratica ha condannato questa mattina Massimo Gandolfini, portavoce del Comitato “Difendiamo i nostri figli” e organizzatore del Family Day, per aver diffamato Arcigay. Il giudice, spiega in una nota l’associazione, ha condannato Gandolfini, per l’art. 595 del codice penale, comma 1 e 2, a quattro mesi di reclusione, convertiti in una sanzione pecuniaria di 30mila euro, e a una ...

Diffamò l'Arcigay. Condannato Gandolfini a Pagare 40 mila euro di multa : Il fondatore del Family day "sostenne che tra le 58 identità di genere approvate dall'associazione, e tra cui era possibile optare su Facebook per connotare il proprio profilo, vi fosse anche la pedofilia"

Calci e pugni alla festa di prima comunione (e scappano senza Pagare il conto) : Un ristorante di Anagni è stato teatro di una violenta rissa avvenuta dopo la cerimonia religiosa: per calmare gli animi è...

Pagare con i bitcoin non è più un tabù : Foto: Pixabay Da qualche giorno, la compagnia telefonica statunitense At&t ha deciso di accettare i bitcoin per il pagamento delle bollette del telefono. La cosa non farebbe notizia, se l’AT&T non fosse la principale compagnia del Nord America, con 160 milioni di clienti tra Stati Uniti e Messico. “Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare ed espandere i nostri servizi”, ha dichiarato Kevin McDorman, vicepresidente di At&t: ...

Insulta i vigili su Facebook dopo aver preso una multa : condannato per diffamazione - ora deve Pagare il doppio : Pina Francone L'episodio a Loano, in provincia di Savona, dove l'uomo responsabile dell'infrazione e dello sfogo è chiamato a sborsare 8mila euro di risarcimento Ha presa una multa e ha inveito (comprensibile…). Poi, però è tornato a casa e si è sfogato anche su Facebook, dove ha riempito di insulti i vigili. Risultato? È stato denunciato per diffamazione e condannato a pagare la bellezza di 8mila euro. Insomma, il danno e la beffa: ...

Come Pagare con YAP : Sotto consiglio di un amico, avete scoperto YAP, un’applicazione gratuita che consente di aprire un conto corrente direttamente online e ottenere una carta prepagata virtuale senza alcun costo. Adesso, però, cercate una guida che vi leggi di più...

Vittorio Sgarbi condannato in appello a Milano per diffamazione : dovrà Pagare 24mila euro : Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi è stato condannato, in secondo grado, per diffamazione nei confronti del giornalista Sebastiano Grasso, responsabile delle pagine di arte del Corriere della Sera. La decisione è stata presa dalla Corte D'appello civile di Milano, che ha condannato Sgarbi a pagare un risarcimento di 24mila euro più tutte le spese legali. Sgarbi, con sms e a mezzo stampa, avrebbe leso l'immagine di Grasso. Il critico d'arte ...

Brexit - Trump : “Londra mandi Farage a trattare con Bruxelles ed esca dall’Ue senza Pagare” : Nigel Farage, dice, gli piace molto. Al punto da affermare che Londra dovrebbe mandare lui a negoziare con Bruxelles l’uscita dall’Unione europea. Per la quale il Regno Unito non dovrebbe pagare i 39 miliardi pattuiti. Alla vigilia della sua visita nel Paese, Donald Trump ha parlato con il Sunday Times delle sue idee sulla Brexit. La Gran Bretagna dovrebbe mandare il leader del Brexit Party, autore di un exploit alle elezioni europee ...

Ordinanza anti-migranti - la procura condanna l'ex sindaco a Pagare 2000 euro : Francesco Curridori Franco Bologna, vicesindaco di Carcare, ha subìto una condanna a duemila euro di multa per un'Ordinanza che emanò del 2016 quando era primo cittadino del paese in provincia di Savona "Sono amareggiato, ora con i miei legali, che ringrazio per il gran lavoro svolto, attendiamo le motivazioni per poter presentare ricorso in appello". Così Franco Bologna, vicesindaco di Carcare, ha commentato la condanna a duemila ...

Venezia - «sei l'amante di mio marito - te la faccio Pagare» : donna e figli aggrediscono la rivale : «Rovinafamiglie, sei l?amante di mio marito, ma te la faccio pagare io». E? stato con frasi urlate, più o meno di questo tenore, ma sicuramente più colorite, che...