LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket | Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA | 16-19 | ottimo

(Di venerdì 14 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-24 Ancora Tonut in coast to coast! Riprova a fuggire la Reyer dopo meno di 2′ di secondo quarto 16-22 Piazza la tripla Tonut, neanche si muove la retina Rimessaper iniziare il secondo quarto TOP SCORER –: Pierre, Thomas 4;: Haynes 7 Sbaglia Thomas da tre, finisce il primo quarto ed èa concluderlo avanti 16-19 Fallo in attacco fischiato a De Nicolao sulla rimessa, l’ultimo possesso diventa diSpende fallo McGee con poco più di 8 secondi sul cronometro, non c’era ancora il bonus esaurito a carico di16-19 Tripla di Gentile in transizione, ed esulta parecchio! Ultimo possesso13-19 Bellissima penetrazione e tiro cadendo indietro di Tonut! Ultimo minuto del quarto 13-17 Ancora Daye! Dopo una gran azione difensiva della Reyer, con un paio di stoppate ...

