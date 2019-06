In Siria è sempre guerra | 28 persone uccise in raid su Idlib Putin | bisogna eliminare i

ilfogliettone

(Di venerdì 14 giugno 2019) E' di almeno 28, tra cui 7 civili, il bilancio delle ultime 24 ore diaerei russi e governativini nel nord-ovest del paese, secondo quanto affermato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in(Ondus), che si avvale da anni di una fitta rete di fonti e ricercatori su terreno. L'Ondus precisa che isono avvenuti tra le regioni di Hama e di di, dove e' in corso da circa due mesi l'offensiva governativa e russa contro una regione controllata anche dalla Turchia e dove operano miliziani anti-regime e qaidisti. Dal canto suo, l'agenzia governativana Sana riferisce dell'uccisione delle ultime ore di numerosi "terroristi" nelle regioni di Hama e, usando un termine solitamente usato per miliziani anti-regime.Secondo Vladimir, la soluzione politica alla crisi inva avanti ed è attualmente necessario...

CCantam : RT @NamanTarcha: #Siria???? Il sole risorge sempre ?? Inaugurazione del Campo Estivo per #bambini nella parrocchia della Cattedrale di S. Fr… - dib309mar : RT @NamanTarcha: #Siria???? Il sole risorge sempre ?? Inaugurazione del Campo Estivo per #bambini nella parrocchia della Cattedrale di S. Fr… - ferruccio_zara : RT @NamanTarcha: #Siria???? Il sole risorge sempre ?? Inaugurazione del Campo Estivo per #bambini nella parrocchia della Cattedrale di S. Fr… -