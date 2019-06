Fare l’amore | le paure più frequenti nelle donne

dilei

(Di venerdì 14 giugno 2019) Forti e indipendenti, lepossono diventare molto fragili quando si tratta dil’amore. Questo gesto così bello e naturale infatti spesso è accompagnato da tante. Le, molto più degli uomini, spesso vivono l’incontro con il partner sotto le lenzuola come una prova da superare e si sentono giudicate sotto tanti aspetti. Si tratta dia volte irrazionali, altre volte invece basate su esperienze sbagliate o sulle pressioni che spesso subiamo a causa della società moderna. In ogni caso è importante imparare a conoscerle e neutralizzarle per vivere il sesso in modo libero e spontaneo, come dovrebbe sempre essere. La prima paura, condivisa da tantissime, è quella di mostrarsi nude. C’è chi spegne la luce, chi si nasconde sotto le lenzuola e chi cerca di rimanere vestita il più possibile. Un brufolo, qualche rotolino o un accenno di cellulite ...

