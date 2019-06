ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) “Per la Ue il governo italiano è da bocciare? Ma no, non diamo retta a questi dell’Europa. Il presidente del Consiglio ha detto che sarà un anno bellissimo. Quindi, atteniamoci a questa previsione ottimistica”. E’ l’esordio ironico dell’intervento del presidenteRegione Campania, Vincenzo De, nel suo appuntamento settimanale su Lira Tv. Il politico dem poi cambia registro e lancia il suo allarme: “La verità è che in questo momento bisogna avere molta pazienza in Italia e per l’Italia. Noi ovviamente dobbiamo discutere con tutti, anche con l’Europa, senza imbarazzi, ma dobbiamo discutere sapendo dove diavolo vogliamo andare a parare, non per fare ammuina. E per arrivare ad avere risultati positivi per l’Italia, bisognerebbe costruire un sistema di alleanze in Ue con Paesi che hanno problemi da risolvere. Se rimaniamo ...

fattoquotidiano : De Luca: “Minibot? A Napoli siamo pronti con talleri e sesterzi”. E si rivolge a Giorgetti: “A Giorgè, dicci la ver… - super_caz : @braveheartmmt @nicolomontarini @Luca_Mussati @2631925 Un sacco di cose sono nel contratto di governo ma non si fan… - giannettimarco : RT @fattoquotidiano: De Luca: “Minibot? Una maxi-palla. Chissà se Salvini e i parlamentari della Lega sono disposti a farsi pagare così” ht… -