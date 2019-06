Sui social spopola la Flamingo Pose

Alena Seredova - ironia Sui social verso Ilaria d'Amico (FOTO) : Basta poco per sorridere alle vicende del passato che hanno tutto fuorché qualcosa di bello, così Alena Seredova non si è fatta scrupoli nel farsi una risata scattandosi una foto davanti all'insegna di una nota azienda Italiana nella produzione di conserve alimentari. Nulla di strano, se non fosse che la marca corrisponde anche al cognome dell'attuale fidanzata del suo ex marito Gigi Buffon, Ilaria d'Amico."d'Amico ti puoi fidare" recita il ...

Camila Cabello ha pubblicato un assaggio di una nuova canzone Sui social : Sta tornando <3 The post Camila Cabello ha pubblicato un assaggio di una nuova canzone sui social appeared first on News Mtv Italia.

Ciclismo – Chris Froome operato : Sui social gli aggiornamenti della moglie Michelle : Chris Froome sottoposto ad intervento chirurgico dopo la terribile caduta di ieri mattina durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato Chris Froome dimenticherà difficilmente la data del 12 giugno 2019: il ciclista del Team INEOS è stato protagonista ieri mattina di una terribile caduta durante la ricognizione della cronometro di Roanne del Giro del Delfinato che lo ha messo del tutto fuori dai giochi. Il britannico ...

Family influencer : le 10 famiglie italiane più seguite Sui social : Family influencerFamily influencerFamily influencerFamily influencerFamily influencerFamily influencerFamily influencerFamily influencerFamily influencerFamily influencerSe pensiamo che i social network siano uno strumento valido ed efficace esclusivamente per le celebrità più note al mondo o per promuovere iniziative commerciali: probabilmente cambieremo presto opinione. Infatti, Buzzoole ha pubblicato la classifica dei Top Family Creator ...

Grande Fratello : duro botta e risposta Sui social tra Francesca De Andrè e Taylor Mega : L'influencer sbotta su Instagram: "Francesca? Da oggi chiudo il capitolo scontro con persone non hype".

Gli hater che Sui social infrangono il decoro che loro stessi invocano : Controintuitiva quantunque, la caratteristica che accomuna gli sbrocchi degli hater sui social è questa: infrangono il decoro che essi stessi invocano. Vale anche per i recentissimi casi di cronaca, come l’assalto del gruppo Facebook “Uniti per Salvini” a Michela Murgia o i tweet del commissario agl

L’odio Sui social network verso migranti e rom? È il linguaggio dei politici a fomentarlo : Vox, l'osservatorio italiano sui diritti, ha studiato i messaggi d'odio su Twitter durante la campagna elettorale per le elezioni europee, analizzando sei gruppi sociali. C'è stato un boom di tweet intolleranti verso i migranti, i musulmani e gli ebrei. Resta alto l'odio verso le donne mentre diminuisce leggermente quello verso gli omosessuali, l'intolleranza verso i disabili è distribuita omogeneamente in tutto il Paese.Continua a leggere

I tifosi del Boca lo insultano Sui social - la moglie di De Rossi lo difende : “se decidete di insultare…” : La moglie di Daniele De Rossi ha difeso il marito da un attacco social, rispondendo per le rime ad un tifoso del Boca Juniors Il futuro di Daniele De Rossi resta al momento ancora avvolto nel mistero, il centrocampista ex Roma non ha deciso quale sarà la sua pRossima destinazione. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che avesse firmato con i Los Angeles Galaxy, un’indiscrezione non confermata ma che ha scatenato i tifosi ...

Grande Fratello - Francesca De André Sui social : "Non sono stata leggera - ho passato momenti molto difficili" : "Eccoci qua…! sono tornata", ha esordito sul suo profilo Instagram Francesca De André dopo l'uscita dal Grande Fratello. "Ringrazio di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata" ha scritto la nipote di Faber, che è stata sicuramente uno dei personaggi più d

Bianca Atzei presenta il suo compagno Sui social : Bianca Atzei con una foto su Instagram svela chi è il suo nuovo amore: il suo nuovo compagno è la Iena Stefano Corti. Chi è il nuovo fidanzato di Bianca Atzei? Non è una novità perché la cantante sarda ex fidanzata di Max Biaggi era già stata beccata con il suo nuovo amore, con la sua Iena Stefano Corti . Quelle però erano foto scattate dai paparazzi, anche se il loro legame era evidente non c’era stato nessun annuncio, nessuna ...

Mappa dell’odio Sui social : migranti - ebrei e donne i più colpiti : L’odio social cresce. Se mai ci fosse bisogno di qualcuno che lo accertasse, è stata presentata la quarta edizione della Mappa dell’Intolleranza, il progetto di Vox Diritti, l’Osservatorio Italiano dei Diritti, sviluppato in collaborazione con l’Università Statale di Milano, Università La Sapienza di Roma, Università Aldo Moro di Bari e il dipartimento di sociologia dell’Università Cattolica di Milano. Una fotografia del clima che si respira in ...

VALERIA VALERI E' MORTA/ Numerosi i messaggi d'addio Sui social "Attrice gentile" : VALERIA VALERI è MORTA. Sono Numerosi i messaggi d'addio sui social, ed in particolare su Twitter: "Addio attrice gentile". Ecco i tweet

Finals NBA – Infortunio Durant - il cestista cerca di sdrammatizzare Sui social : “è come farmi uno shot di tequila” : Le prime parole di Kevin Durant dopo l’Infortunio in Gara-5 di Finals NBA: il cestista dei Golden State Warriors cerca di sdrammatizzare sui social I Golden State Warriors hanno annullato, nella notte italiana, il primo match point dei Toronto Raptors. Curry e compagni hanno trionfato di un solo punto, per 106-105, al termine di un match di fuoco, Durante il quale non sono però mancati clamorosi colpi di scena. Primo fra tutti il ...

VINCITORE GRANDE FRATELLO 2019 - CHI È?/ Martina Nasoni - le reazioni Sui social : VINCITORE GRANDE FRATELLO 2019, chi è? Ha vinto Martina Nasoni, la ragazza con "il cuore di latta". Numerose le reazioni sui social