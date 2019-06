Serie C | Ghirelli | «Mai più campionati falsati»

Il Pisa in Serie B - Ghirelli : “è stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo più bello” : Il Pisa vola in Serie B, delusione invece per la Triestina che rimane in Serie C. Arrivano i complimenti dal Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “E’ stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo piu’ bello. Complimenti al Pisa ma anche alla Triestina che fino all’ultimo ha onorato il campionato. E i numeri che continuiamo a leggere in questo periodo sono la prova piu’ convincente di quello che ...

Lega Pro - Ghirelli : “Le seconde squadre sono utili a far maturare i talenti - la Serie A mediti” : E’ appena finita a Novarello la gara di Supercoppa Berretti tra Torino e Virtus Entella. Vittoria della squadra di Chiavari per 1-2. Il primo commento è arrivato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: “E’ evidente quanto sia importante la Serie C per acquisire intensità ed esperienza nel gioco. I giovani calciatori di talento maturano mettendosi alla prova su campi difficili. Alcuni giocatori dell’Entella ...

Playout Serie B - Ghirelli non le manda a dire : “Conflitto di interessi da parte di Lotito” : “La decisione della Serie B sui play out doveva essere presa solo dopo che la giustizia endofederale aveva terminato il suo iter. Così si è sempre agito“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Playout Serie B, ancora tanti punti interrogativi: l’intervento di Gravina “Non si capisce perché non si sia coinvolta la governance FIGC nella decisione ed ancora una volta si rischia di assestare un ...

Serie C - Ghirelli : “Con il Palermo e le altre faremo invidia alla Serie A” : Il presidente della Lega di Serie C, Francesco Ghirelli, ha risposto all’ITALPRESS, circa le preoccupazioni in merito alla prospettiva di dover accogliere nel campionato della prossima stagione il Palermo: “Ho grande rispetto del Palermo, della città, dei tifosi, è una pagina gloriosa e se permettete non commento perché so quale dolore ha dentro una tifoseria come questa. C’è una sentenza durissima, c’è una ...

Finale Coppa Italia Serie C - Ghirelli : “basta pensare al passato - adesso l’inizio della svolta” : “Basta parlare del passato. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle con grande sofferenza in tutti questi mesi, ora vorrei che si potesse cominciare a parlare di nuove cose. Ci sono i play off da domenica, l’inizio della svolta”: sono le dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al termine della Finale di Coppa Italia di Serie C tra Viterbese e Monza. “Le parole sono importanti. Io vorrei che si ...

Serie C - tra playoff e sguardo al futuro : la novità annunciata da Ghirelli : Terminata la stagione regolare in Serie C, iniziano i playoff, praticamente un campionato a parte dove tanti fattori la faranno da padrone. Ha parlato di questo, all’Italpress, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Ecco le sue parole. “Finito il campionato, si apre la fase dei play, sarà un mese di spettacolo, di calcio, di pubblico, ci saranno tante emozioni esattamente come deve essere il cuore della Serie C, cioè ...