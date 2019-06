SCIOPERO ATM OGGI 13 GIUGNO Milano e non solo | gli orari completi dell' agitazione

SCIOPERO trasporti in Lombardia - possibili disagi su Atm e Trenord : Sciopero trasporti in Lombardia, possibili disagi su Atm e Trenord Gli orari della protesta variano a seconda della zona. A Milano sui mezzi dell’Atm è prevista tra le 8.45 e le 12.45. La mobilitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti contro i tagli ai finanziamenti stimati in 52 milioni di ...